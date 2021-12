L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alle Politiche Sociali – in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” che si celebra oggi 3 Dicembre – ha organizzato e promosso, in collaborazione con il Garante per i Disabili, prof. Aldo Rivieccio, un momento di socialità per i disabili.