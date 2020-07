Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.874 per 16 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 2.112 tamponi (318.303 in totale). L’incremento del contagio resta alto rispetto alle scorse settimane e diffuso sul territorio regionale, in particolare nelle province di Salerno, dove sono 10 i positivi individuati, Caserta (3) e Napoli (5). Tra questi, 2 sono conferme di contagi già contabilizzati.

Sul piano clinico, si registra una ripresa dei ricoveri e degli isolamenti fiduciari. Non ci sono nuovi decessi, dopo l’ultimo accertato martedì scorso, che aveva portato il totale a 434. Sono 4.111 i pazienti ristabiliti dopo aver contratto il Covid-19, per effetto dei 2 nuovi guariti registrati nelle ultime 24 ore.

L’incremento dei contagi in Italia è abbastanza uniforme in linea di tendenza, anche se resta la Lombardia la regione con la crescita maggiore, in linea con quanto accaduto negli ultimi cinque mesi.

In queste ore il Governatore Vincenzo De Luca sta valutando maggiori misure individuali di contenimento. A Benevento, dove dal 27 giugno non si registrano persone positive al Covid-19, il Comune ha promosso uno screening sierologico sulla popolazione a scopo precauzionale. «Occorre tenere la guardia alta», ha dichiarato il Sindaco Clemente Mastella.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 35 (+6) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 285 (+8) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 329 (+14) contro i 4.858 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.692 (+5), a Salerno 747 (+10), ad Avellino 577, a Caserta 603 (+3), a Benevento 209