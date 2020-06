Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.624 per 6 nuovi casi positivi segnalati dall’Unità di crisi.

Sono stati trovati su 1.350 tamponi esaminati. Il totale dei positivi sale a 4.624, sommando anche il caso positivo registrato sabato sera a Benevento, per ora elencato tra i casi in verifica. Dall’inizio dell’epidemia sono stati esaminati nei laboratori abilitati 266.472 tamponi. Si registra un aumento del contagio in Campania, con 10 tamponi i più in tre giorni, mentre nel casertano torna un provvedimento di quarantena.

Riguarda un quartiere del Comune di Mondragone, dove sono in corso test e tamponi per 700 persone, come vedremo. Ma se il virus ha ripreso a circolare, dal bollettino ministeriale arriva la conferma che le terapie intensive sono vuote in Campania. L’ultimo paziente è stato trasferito ieri in un reparto ordinario. Nell’ultimo giorno non ci sono state ulteriori vittime. Restano 431 i morti per Covid-19 dall’inizio della epidemia. Anche i guariti restano quelli di ieri, 4.060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi nel pomeriggio di ieri dal Ministero della Salute, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 40 (-1) in terapia intensiva 0 (-1), mentre 84 (+9) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 133 (+7) contro i 4.624 dall’inizio della pandemia.

Il Ministero della Salute ha diffuso la tabella con i dati dei positivi al coronavirus nelle province. Ecco i dati: a Napoli 2.643 (+1), a Salerno 692, ad Avellino 550, a Caserta 476 (+4), a Benevento 209. Altri casi in fase di verifica presso le Asl: 54 (+3). Di seguito l’infografica ministeriale. Il positivo trovato sabato a Benevento altri 2 nel casertano tra i casi in verifica.