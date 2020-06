Mondragone – Con una ordinanza diffusa nel pomeriggio, la l’Unità di crisi della Regione Campania ha disposto la messa in qarantema di un isolato all’interno del Comune di Mondragone.

In questi giorni otto persone asintomatiche sono state riscontrate positive al Covid-19.

Per questo, sono stati messi in regime di isolamento domiciliare con obbligo di sottoporsi a controlli sanitari i residenti in alcuni edifici (i cosiddetti Palazzi Cirio: cioé Drago, Roma, A-G, Nuovo Messico, California).

Saranno il Comune e la Protezione Civile a rifornire di generi alimentari e di prima necessità le persone residenti. Sono circa 700 le persone in queste ore sottoposte a test sierologici e tamponi.