Cambio al vertice alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco: il Capitano di Fregata (CP) Ida Montanaro lascia il Comando del Compartimento Marittimo e del Porto di Torre del Greco per approdare al 6 ° Reparto Sicurezza della Navigazione e Marittima del Comando Generale come Capo Ufficio Flag.

Dopo due anni di Comando quindi, il Capitano di Fregata (CP) Montanaro cede il passo al Capitano di Fregata (CP) Leonello Salvatori che, proveniente da Livorno, porterà avanti il compito a Torre del Greco.

Ottimo il bilancio del lavoro del Comandante uscente: in questi due anni, Ida Montanaro è stata impegnata in azioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nelle acque di Torre del Greco e non solo.