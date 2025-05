Vico Equense – La Città di Vico Equense si riconferma, per il quinto anno consecutivo, tra le località italiane insignite del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che si distinguono per la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale, l’efficienza dei servizi e la gestione responsabile del territorio.

Un traguardo importante che testimonia ancora una volta l’impegno concreto e quotidiano dell’Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello, degli uffici preposti, degli operatori turistici, dei cittadini e delle associazioni locali, tutti uniti dalla volontà di custodire e valorizzare uno dei tratti costieri più belli del Mediterraneo.







Le spiagge premiate – Vico Equense, Scoglio Tre Fratelli, Bikini, Scrajo Mare, Capo La Gala, Marina di Seiano Ovest Porto e Marina di Vico – rappresentano un modello di equilibrio tra natura, accoglienza e sostenibilità, offrendo a residenti e visitatori ambienti sicuri, puliti e rispettosi dell’ecosistema marino.

“Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello – è il risultato di un lavoro corale, alimentato dall’amore per la nostra terra e da una visione condivisa di sviluppo sostenibile. Essere ancora una volta Bandiera Blu è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità e stimolo a fare sempre meglio. La Bandiera Blu non è solo un simbolo: è una responsabilità e una promessa. Vico Equense continuerà a investire in qualità, tutela ambientale e ospitalità, fiera delle proprie radici e determinata a guardare con fiducia al futuro”, ha concluso il primo cittadino.