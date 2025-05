Torre del greco – Fervono i preparativi per accogliere le squadre che parteciperanno alla seconda edizione del trofeo di calcio Under 17 “Città di Torre del Greco”, la manifestazione calcistica in programma da giovedì 15 a domenica 18 maggio allo stadio Liguori. Proprio da giovedì saranno accolte le squadre che prenderanno parte alla rassegna (si tratta di Bologna, Juventus, Lazio, Milan, Napoli oltre ai padroni di casa della Turris), delegazioni che soggiorneranno a Torre del Greco per quattro giorni, potendo sfidarsi sul terreno di gioco dell’impianto sportivo di viale Ungheria ma anche avendo l’occasione di visitare alcuni luoghi caratteristici della città.

Le sei compagini in lizza sono divise in due gironi: nel raggruppamento A ci sono Lazio, Napoli e Turris; in quello B Bologna, Juventus e Milan. Giovedì è in programma la cerimonia di inaugurazione alle 15.30, con la presenza anche di una rappresentativa delle squadre in lizza, durante la quale sarà anche effettuata la procedura dell’alzabandiera con l’esecuzione dell’inno nazionale. A seguire, alle 17, la gara d’esordio tra Napoli e Turris, mentre alle 20.45 sarà la volta della sfida tra Milan e Juventus. A chiudere il programma venerdì 16 maggio Turris-Lazio (ore 17) e Milan-Bologna (20.45) e sabato 17 Lazio-Napoli (ore 17) e Juventus-Bologna (20.45). Le finali si disputeranno domenica 18 maggio.

Nel frattempo è stata anche predisposta un’ordinanza di viabilità all’esterno del Liguori. In particolare, recependo le indicazioni giunte a seguito di uno specifico incontro, il dirigente della polizia municipale Gennaro Russo ha stabilito che dal giorno 15 al giorno 18 maggio, dalle 14 alle 23, in viale Ungheria, dal civico 27 e fino all’intersezione con via Matteotti, verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata.