Il Governatore De Luca, nella diretta di venerdì 15 gennaio, ha fatto il punto della situazione sui vaccini, nonché sulle linee programmatiche che si prefigge per la nostra Regione, che al momento rimane in zona “gialla”, pur in una situazione di oggettiva criticità locale e nazionale per la curva dei contagi.

Questi i punti salienti del discorso odierno :

Con oltre 90.000 vaccinati, ad oggi, la Campania è la regione più virtuosa del Paese, poiché ha somministrato ben il 77% delle dosi pervenutele, dato riportato persino dal quotidiano tedesco “Die WELT”.

De Luca ha dichiarato pertanto che, continuando con questo ritmo serrato, si può ragionevolmente affermare che entro inizio febbraio si va ad ultimare il primo ciclo di somministrazioni ( comprensivo di due dosi vaccinali) al personale medico-sanitario e agli ospiti delle RSA, che nel complesso dovrebbe aggirarsi intorno alle 180.000 persone.

Successivamente le somministrazioni proseguiranno dando priorità ad alcuni settori del pubblico impiego ( in primis il comparto scuola), continuando poi con le altre categorie sociali.

E, a proposito di scuola, la linea politica della Regione rimane improntata ad un’estrema cautela , escludendo al momento una riapertura totale per istituti di ogni ordine e grado, ma programmando uno screening sierologico a tappeto per i lavoratori di questo delicato comparto.

Il Governatore ha, inoltre, sottolineato alcuni punti fondamentali : per poter far sì che entro fine 2021 tutti i campani abbiano ricevuto la copertura vaccinale, è assolutamente indispensabile che arrivino le dosi di vaccino adeguate , ovvero 8 milioni e 400.000, e che siano assicurate le unità necessarie, tra medici ed infermieri, necessarie ad erogarle. Inoltre occorrerà la collaborazione di tutti i cittadini, la sinergia delle amministrazioni locali per rendere disponibili gli spazi idonei alla campagna vaccinale ( non escludendo teatri, chiese, luoghi di raduno di varia natura). Solo così, secondo De Luca, si potrà raggiungere l’obiettivo fondamentale : tornare ad una certa normalità e a quelle relazioni socio-affettive che tutti ci auguriamo.

“il lavoro sarà immane, ai limiti della follia”, ribadisce con enfasi Vincenzo De Luca, ma confida nella piena collaborazione dei cittadini e nel loro senso di responsabilità.

Altro aspetto sottolineato nella diretta di oggi, anche se già prospettato in precedenti discorsi, è quello del rilascio, a vaccinazione completata, di una tessera della Regione Campania che, secondo le parole di De Luca, non intende ledere la privacy delle persone ma, anzi, si propone di essere una sorta di “lasciapassare” in luoghi di aggregazione sociale.

Marika Galloro