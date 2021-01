Continua il contrasto alla violenza di genere da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Voleva i soldi, probabilmente per comprarsi la droga, ma questa volta la madre non ne aveva e lui, 34enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine, le ha sferrato un pugno all’altezza della tempia. La vittima, una donna 53enne, ormai sconfortata e rassegnata non ha potuto fare altro che chiamare i Carabinieri. I militari dell’Arma di Torre Annunziata – allertati dal 112 – sono corsi nell’abitazione teatro delle violenze e hanno arrestato l’uomo, che è stato condotto in caserma in attesa di giudizio, è stato tradotto al carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna ha raccontato ai Carabinieri anni di analoghi episodi caratterizzati da ansia e violenze. Fortunatamente se la caverà solo con qualche giorno di riposo.