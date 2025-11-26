Sciopero generale nazionale di 24 ore venerdì prossimo: possibili disagi anche per le linee gestite da Eav.







È lo stesso Ente Autonomo Volturno a darne notizia, precisando in una nota che “per il giorno 28 novembre l’organizzazione Usb ha proclamato azione di sciopero generale nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private.

Lo sciopero interesserà anche i servizi ferroviari e quelli su gomma della rete Eav”.

Il servizio, viene precisato ancora, si svolgerà comunque regolarmente nelle fasce di garanzia previste dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Sul sito www.eavsrl.it verranno riportate le informazioni relative alle ultime e alle prime partenze garantite, in relazione alle fasce di garanzia, per ognuna delle linee ferroviarie e per il servizio su gomma della rete.

Eav fa inoltre sapere che “durante l’ultima proclamazione di sciopero della Usb, la percentuale di adesione è stata del 14,50% (il riferimento è allo sciopero generale nazionale dello scorso 3 ottobre)”.