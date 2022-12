La piattaforma per incontri extraconiugali Ashley Madison ha reso noti i dati dei tradimenti in Italia.

In cima alla vetta c’è il Veneto che domina la classifica con ben quattro città della regione tra le prime 20 città più fedifraghe. La Campania, ed in particolare i napoletani, si ‘piazzano’ al ventesimo posto delle cittadine prese in esame. A Napoli, quindi, ‘calorosi’ ma fedeli, con il resto del Sud.

La top 20 delle città più infedeli vede le città settentrionali più propense ad affari sentimentali extraconiugali a discapito di quelle meridionali. Fa eccezione di Napoli, il resto del Sud del belpaese sembra sparito dal ranking.

Ai primi posti della classifica, come detto, appare trionfante il Veneto con ben 4 città. In particolare, Vicenza (2° posto), Verona (11° posto), Padova (13° posto) e Venezia (16° posto).

Mentre le regioni del sud, fatta eccezione per la Campania con Napoli al 20° posto, sono praticamente assenti.

Sempre per il sud Italia, Cagliari e Catania, che durante l’inverno 2021 occupavano rispettivamente la 9° e la 15° posizione, sono tornate ‘fedeli’ e quindi sparite dalla top 20.

Non mancano le new entry del 2022: Prato (5° posto), Genova (6° posto) e Pisa (10° posto).

Roma e Milano, già comparse in precedenza tra le prime 4 città della classifica dell’estate scorsa, continuano a tenere banco posizionandosi rispettivamente alla 3° e 4° posizione.