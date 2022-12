“Torre del Greco, oggi, nella solennità liturgica dell’Immacolata e nella tradizionale processione del carro trionfale – che quest’anno ha celebrato i centosessant’anni di istituzione – ha riscoperto un vincolo di intimità profondo con la sua Storia e la sua Fede. Siamo ritornati, dopo gli anni oscuri della pandemia, a celebrare la Festa che più di ogni altra esprime il sentimento ed il calore del popolo torrese, e che da sempre, è immagine ed emblema della identità e della soggettività di questo territorio.

Abbiamo vissuto una giornata composta e partecipata che ha visto la presenza e la piena sinergia di tutte le Istituzioni della città, Civili, Militari e Religiose, oltre alla presenza in campo di tutte le forze attive e proattive locali.

Il mio sincero ringraziamento a tutto il presbiterio torrese, al parroco della Basilica di Santa Croce, ai portatori che, con il proprio lavoro fisico, hanno permesso al carro di poter passare per le strade e a tutti i cittadini che hanno seguito, in modo ordinato e rispettoso, la solenne processione.

Ognuno ha fatto la sua parte, e, tutti abbiamo contribuito alla piena riuscita di questo giorno, per noi torresi, scritto nel cuore”.

Con queste parole, al termine del corteo processionale, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.