È entrata in funzione una seconda ecoisola ecologica al servizio della cittadinanza di Torre del Greco. Si tratta di quella installata ieri, venerdì 15 marzo, nella zona di piazzale della Repubblica, a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana. L’arrivo in città poco dopo le 13.30, nel piazzale del parcheggio Palatucci di via De Gasperi, lì dove è in funzione dallo scorso 17 gennaio la prima. Gli addetti della ditta incaricata del servizio di raccolta delle frazioni differenziata, l’hanno poi trasportata fino alla zona interessata alle operazioni di installazione. Come per la prima, anche questa ecoisola è adibita al conferimento costante di cinque tipologie di rifiuti: umido, secco, multimateriale, carta e vetro.

Anche in questo caso l’utilizzo è totalmente automatizzato: il software che regola l’apertura dei singoli scompartimenti nelle prossime ore sarà dotato di tutti i codici di riferimento degli intestatari della Tari in regola con i pagamenti. Solo loro, attraverso le tessere sanitarie, potranno accedere all’utilizzo attraverso l’apposito lettore. “Abbiamo mantenuto la promessa fatta all’atto della sistemazione della prima ecoisola – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – e ora anche questo servizio, attivo in una zona centrale della città, si aggiunge a quelli forniti agli utenti, come ad esempio i distributori automatici dei kit per la differenziata. In particolare, la struttura sistemata in piazzale della Repubblica consentirà in particolare agli utenti del centro cittadino di poter depositare quelle frazioni differenziate per le quali non si riesce ad aspettare il turno imposto dal piano di raccolta porta a porta”.







Una terza ecoisola è già arrivata, sempre oggi, a Torre del Greco, ed è stata sistemata nella zona a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Leopardi: “In questi mesi – conclude l’assessore al ramo, Antonio Ramondo – ci siamo concentrati da un lato sulla necessità di garantire una raccolta più puntuale e un servizio più funzionale, dall’altro sul tentativo di far crescere la percentuale di differenziata, arriva in città prima del nostro arrivo attorno al 18% e che oggi è vicina al 35%. L’entrata in funzione di tre ecoisole dimostra l’attenzione che l’amministrazione ha nei confronti della cittadinanza su questo come su altri aspetti”.