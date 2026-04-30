Torre del Greco. Gemellaggio, incontro con i rappresentanti dell’Ambasciata della Guinea

“Avviare rapporti di cooperazione con alcune città italiane, riconosciute come importanti centri industriali, commerciali e culturali”. Sono le motivazioni, contenute in una lettera indirizzata alla fine dello scorso mese di marzo al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, dall’incaricato d’affari ad interim dell’Ambasciata della Repubblica di Guinea a Roma, Alpha Oumar Diallo, che ha portato ieri pomeriggio, mercoledì 29 aprile, una delegazione a presenziare ad un incontro svoltosi a palazzo Baronale.







A comporre la rappresentanza guineana, oltre allo stesso Alpha Oumar Diallo (attuale massima espressione in Italia del suo Paese in attesa della nomina del nuovo ambasciatore), anche il primo consigliere incaricato agli affari consolari, Souleymane Diallo, e la prima consigliera incaricata alla comunicazione, Aminatagbé Sangare. Per l’amministrazione comunale, insieme al primo cittadino, hanno preso parte all’incontro anche il vicesindaco Michele Polese, l’assessore al bilancio Anna Fiore, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio e il comandante della polizia municipale Gennaro Russo.

Alla base della visita, come ha spiegato dal funzionario giunto dall’ambasciata di stanza nella Capitale, c’è la convinzione che “la cooperazione decentrata potrebbe gettare le basi per una partnership vantaggiosa per entrambe le parti, nel rispetto dei valori di solidarietà e condivisione tra i nostri popoli”.

In particolare, i rappresentanti della Repubblica di Guinea, dopo avere illustrato le potenzialità e le principali prerogative economiche delle loro terra, hanno prospettato l’eventualità di avviare l’iter per promuovere un gemellaggio tra Torre del Greco e una città dello Stato africano che “presenti caratteristiche geografiche e socio-culturali affini”.

Ai rappresentanti dell’Ambasciata della Guinea è stato mostrato anche un breve video che racchiude le principali iniziative promosse in città e i punti di forza economici di Torre del Greco: “Si è tratto – spiega il sindaco Luigi Mennella – di un primo, importante approccio, al quale seguiranno altri momenti per provare ad arrivare all’auspicato gemellaggio. Siamo orgogliosi del fatto che i rappresentanti dell’Ambasciata, nel loro giro di incontri, abbiano scelto la nostra città tra quelle ritenute idonee a promuovere possibili partnership”.

A margine dell’incontro, il presidente di Assocoral, Vincenzo Aucella, ha omaggiato i tre rappresentanti dell’Ambasciata con altrettanti cornetti di corallo quale ringraziamento per avere scelto Torre del Greco nel loro giro di contatti.