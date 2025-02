Sono disponibili altri dieci posti presso il nido del plesso don Bosco: il Comune dirama un avviso pubblico rivolto alle famiglie potenzialmente interessate. A firmarlo è il dirigente del settore politiche sociali, Alessandro Borrelli, che spiega come “il servizio prevede tra l’altro la preparazione e la somministrazione dei pasti; la presenza di arredi, attrezzature e strutture per il gioco; la fornitura dei materiali igienico sanitari (pannolini, creme, asciugamani, ecc.); la fornitura e il lavaggio della biancheria; la fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente”.







Destinatari sono le famiglie che hanno bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti e non nel comune di Torre del Greco o che svolgono attività lavorativa a Torre del Greco, ricordando che i piccoli che compiono tre anni durante l’anno di frequenza potranno continuare ad usufruire del servizio fino a conclusione del programma educativo. “I genitori/tutori o affidatari dei minori – si legge ancora nell’avviso pubblico – possono presentare domanda di ammissione utilizzando il modello, che gli interessati potranno scaricare dal sito istituzionale del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) o ritirare allo sportello del segretariato sociale del, sito al piano terra presso la sede di via Calastro (ex molini meridionali Marzoli) il lunedì dalle 12 alle 14 e il giovedì dalle 10 alle 13”.

La domanda, corredata di tutta la documentazione occorrente e che si viene indicata nell’avviso pubblico (presente anche nella sezione Urp Informa del sito istituzionale), può essere presentata entro e non oltre le ore 12 del prossimo 22 febbraio a mano, in busta chiusa, al protocollo di palazzo La Salle, o tramite pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it.