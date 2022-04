Poter assistere a un allineamento ordinato e completo dei pianeti è un evento spettacolare e abbastanza raro. Quando poi ci si mette anche la Luna allora è qualcosa che non si può assolutamente perdere.

Già dalla fine di marzo Saturno, Marte e Venere si sono raggruppati in orbite vicine, e basterà aspettare la metà di aprile per assistere all’arrivo di Giove. Il 17 aprile comincia l’allineamento che poi sarà visibile al meglio della sua completa composizione la mattina del 20 aprile.

Se ti trovi nell’emisfero boreale puoi osservare questo spettacolo all’orizzonte. Con buone condizioni di osservazione dovresti essere in grado di distinguere tutti e quattro i pianeti allineati in una fila celeste, anche se, come alcuni hanno sottolineato, la vicinanza di Giove all’orizzonte potrebbe renderlo un po’ più difficile da distinguere. Il 23 aprile, poi, si unirà la Luna.

L’allineamento di questo mese, sebbene di per sé raro, è davvero solo un antipasto per un evento ancora più incredibile che si svolgerà il 24, quando tutti gli altri pianeti del Sistema Solare – Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano – si uniranno in un allineamento planetario ancora più grande.