Per mesi hanno raccontato che le terapie precoci domiciliari erano una bufala antiscientifica. Oggi scopriamo che esistono e servono, lo stesso Fabrizio Preglisco parla in radio e delinea la terapia, a distanza, per il premier Draghi che è risultato positivo al coronavirus.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco Mario Draghi, che oggi è risultato positivo al Covid, potrebbe aver contratto la variante Omicron 3. «È probabile che Draghi abbia preso Omicron 3 – ha detto Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora – ora deve fare almeno 7 giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere degli antinfiammatori due volte al giorno, anche se è asintomatico. Il vaccino è efficace sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell’arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezione a vita».