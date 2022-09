Sarà l’artista Andrea Sannino, autore di “Abbracciame” una delle canzoni simbolo della lockdown imposto agli italiani a causa della pandemia, a cantare – insieme al suo collega Franco Ricciardi, anche lui noto artista napoletano – la sigla di Domenica in.. in onda su Rai Uno domenica 11 settembre.

Ad annunciarlo è stato il cantautore, amatissimo a Napoli come altrove, sul suo profilo social Facebook: “Finalmente possiamo dirvelo!!

La sigla della nuova edizione di Domenica in … LA CANTIAMO NOI!!! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai Uno, Domenica 11 Settembre!! GRAZIE A QUESTA DONNA MERAVIGLIOSA!!! W Mara”.

Naturalmente, Sannino ringrazia Mara Venier, la presentatrice del programma, che più di una volta ha mostrato e dimostrato di portare la città partenopea e tutta la Campania nel cuore.