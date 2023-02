Oggi giovedì 2 febbraio si celebra la Candelora, una festa le cui origini si ritrovano nella tradizione contadina e in quella religiosa.

La Candelora viene celebrata 40 giorni dopo Natale ma fonda, sebbene ancora oggi citata in questo giorno, le sue radici nella tradizione pagana precristiana.

Secondo la tradizione, il meteo che caratterizza la giornata della Candelora sarà determinante per un buon raccolto e per l’avvenuto della bella stagione. Infatti, se il 2 febbraio il clima sarà mite e soleggiato significa che la primavera sarà presto alle porte, mentre se ci sarà pioggia e freddo probabilmente l’inverno durerà ancora per altre settimane, sei almeno.

“Se c’è sole a Candelora dell’inverno sèmo fora, ma se piove o tira vento, nell’inverno sèmo dentro”: recita così un famoso proverbio che in questa giornata è sulla bocca di tanto, in tutto il paese.

Che dire: a guardare il meteo di oggi, si può ben dire che a Napoli e provincia ‘dell’inverno sèmo fora’: un sole e un clima mite abbracciano e baciano la ‘bella Partenope’ e tutto il territorio limitrofo, soprattutto quello della costa vesuviana.