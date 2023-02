“Si è spento Maurizio Costanzo, giornalista, autore, conduttore nonché direttore artistico del Premio Massimo Troisi nelle edizioni 2010 e 2011.

Costanzo accettò l’incarico con l’allora Sindaco Domenico Giorgiano e rinnovò per l’edizione successiva, “innamorandosi” di San Giorgio a Cremano e del Premio, in cui aveva visto un osservatorio privilegiato sul talento comico.

Qui portò artisti del calibro di Claudia Gerini, Giancarlo Giannini, Massimo Lopez, Valeria Marini, Claudio Lippi, Manuela Arcuri, Barbara De Rossi, Enrica Bonaccorti, Sal Da Vinci, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti e tanti altri.

La disponibilità e la grande professionalità del re del talk show italiano hanno lasciato certamente un segno nella storia del Premio Massimo Troisi.

Costanzo aveva intuito e sensibilità per i giovani artisti di cui fu talent scout durante la sua lunga carriera, in special modo con il Maurizio Costanzo Show. Per questo fu anche considerato all’epoca uno dei direttori artistici che meglio potevano interpretare lo spirito del Premio.

A lui devono il successo personaggi come Fiorello, Vittorio Sgarbi e perfino Luciano De Crescenzo di cui promosse la sua prima opera “Così parlò Bellavista”, ma diede voce anche a persone comuni e storie di vita quotidiana.

Per molti resterà il re della televisione italiana che trasformava 15 minuti di celebrità in grande successo. Addio ad un pezzo di storia della tv e dello spettacolo”. Così il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ricorda Maurizio Costanzo nel giorno della sua morte oggi.