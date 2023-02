“Ricorderò per sempre quello che hai fatto per me. Ciao Maurizio, mi mancherai”. E’ così che Gigi D’Alessio saluta il giornalista Maurizio Costanzo, deceduto oggi a Roma.

Il cantautore partenopeo ha dedicato al marito di Maria De Filippi una frase ricordo sui suoi canali social.

Tanti, inoltre, i cantanti lanciati al successo dal re dei talk show. Tra questi si ricordano: Tony Tammaro, Alan De Luca, Federico Salvatore, Giobbe Covatta.

Un legame quindi che si creò tra gli artisti della generazione anni ’80 e ’90 e Maurizio Costanzo, sempre pronto ad offrire una passerella a chi mostrava talento da mettere in risalto. Il tutto, su sfondo della cittadina partenopea.

Oggi, i personaggi che sono noti anche grazie al noto giornalista e conduttore sono in lutto. Per Maurizio Costanzo solo parole di dolore per la perdita di un caro ed amorevole amico.