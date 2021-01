Ai sensi dell’art. 6 del regolamento del Forum dei Giovani della Città di San Giorgio a Cremano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43/2018, sono aperte le candidature al Consiglio dei Giovani, che resterà in carica due anni.

Possono presentare la propria candidatura, in carta libera ed allegando la propria carta di identità, esclusivamente i componenti dell’Assemblea del Forum dei Giovani, presenti nell’allegato elenco, entro il 15 febbraio 2021 al protocollo generale dell’Ente.

L’istanza di candidatura non può essere revocata dopo la scadenza del 15 febbraio 2021. Le modalità di elezione saranno rese note con successive comunicazioni, anche in considerazione dell’emergenza pandemica.

Il Consiglio dei Giovani è composto da dieci componenti. Nel caso in cui le candidature presentate siano in numero uguale o inferiore non si procederà alle elezioni. In tal caso tutti i candidati assumeranno automaticamente la carica di Consigliere dei giovani.

Responsabile del presente procedimento è la sig.ra Erminia Barracca, erminia.barracca@e-cremano.it.