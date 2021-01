Fino al 12 febbraio sarà di nuovo visitabile al PAN Palazzo delle Arti di Napoli la mostra “Re-Genesis” dell’artista coreana Jeong-Yoen Rhee, giunta in ottobre a Napoli per la prima volta su impulso di Ken Kim per Kips Gallery New York nell’ambito delle attività culturali dell’’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.

La mostra potrà essere vista, come comunicato nell’ultimo DPCM, dal lunedì al venerdì negli orari abituali (i musei resteranno chiusi il sabato e la domenica per restrizioni stato di emergenza).

In particolare, per quanto riguarda il Pan, l’accesso – dalle ore 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30 – è consentito solo previa prenotazione al link http://ingressi.comune.napoli.it.