Sono 14 certificati che si possono scaricare gratis senza andare agli sportelli, bastano pochi clic e il gioco è fatto.

E’ il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del ministero dell’Interno: dal 15 novembre si potranno scaricare online i diversi certificati senza doversi più recare agli sportelli. Basterà avere lo Spid o la carta d’identità elettronica per poter ottenere 14 diversi tipi di documenti anagrafici in formato digitale, scaricabili per sé o per un componente della propria famiglia dal proprio computer. I certificati digitali saranno completamente gratuiti e non si dovrà più pagare la marca da bollo.

La nuova funzionalità permetterà anche alle amministrazioni pubbliche di avere un punto di riferimento unico per i dati e le informazioni anagrafiche. Con un’anagrafe nazionale unica, gli aggiornamenti sui cittadini saranno subito consultabili dagli enti pubblici che accedono alla banca dati. L’Agenzia delle entrate, l’Inps o la Motorizzazione civile potranno ad esempio ottenere immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno.

I 14 certificati scaricabili sono:

nascita;

matrimonio;

cittadinanza;

esistenza in vita;

residenza;

residenza AIRE;

stato di famiglia;

stato civile;

residenza in convivenza;

stato di famiglia AIRE;

stato di famiglia con rapporti di parentela;

stato libero;

anagrafico di unione civile;

contratto di convivenza.

Per accedere al portale dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) bisognerà essere in possesso della propria identità digitale, ovvero lo Spid o la carta d’identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, permette di visualizzare l’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.