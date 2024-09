Partirà dal primo ottobre in Campania la campagna anti influenzale per l’annata in corso: ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il vaccino potrà essere fatto anche dai medici di medicina generale, anche se in alcune aree della regione mancano numerosi medici dopo il pensionamento dei camici bianchi.

Tutto pronto quindi a combattere per l’arrivo delle fredde stagioni.