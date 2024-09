Ricattava la sua ex amanta da circa otto mesi: in cambio di soldi non avrebbe mostrato al marito della donna le foto intime scattate durante la loro relazione extraconiugale.

Otto mesi pesanti per donna che, dopo l’ennesima richiesta di circa 1000 euro, ha deciso di porre fine all’incubo.

La vittima, infatti, si è infine rivolta ai carabinieri della stazione di Grumo Nevano (in provincia di Napoli) e, proprio mentre stava esponendo la sua versione dei fatti circa quanto stava subendo, ha ricevuto l’ennesima telefonata con una richiesta di denaro in cambio del silenzio.







Avendo ascolatto praticamente in diretta la chiamata dell’ex amante, i carabinieri hanno invitato la donna ad accettare un incontro per lo scambio ma all’appuntamento, tenutosi in un distributore di benzina di Casandrino, si sono presentati anche i militari dell’Arma.

A quel punto l’uomo è stato bloccato ed arrestato dalle forze dell’ordine.