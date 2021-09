I vigili del fuoco del comando di Alessandria oggi hanno consumato il pasto in cortile, sotto una tenda, tutti insieme, vaccinati e non. “La protesta contro l’obbligo di green pass in mensa è iniziata questa mattina” spiega Giovanni Maccarino dell’Usb.

“Nel nostro lavoro l’unità è fondamentale – aggiunge -: oggi tutta la squadra in turno ha mangiato all’aperto. È un’iniziativa di solidarietà per non dividersi: una divisione anche solo in mensa può creare eventuali problemi sul campo”.

E ora i sindacati indicono lo stato di agitazione: “Siamo costretti a indirlo, su scala provinciale, per tutelare meglio tutti i lavoratori” annunciano Cgil, Cisl, Uil, Usb, Confsal e Conapo.

“Il 30 agosto – spiegano in un comunicato unitario – avevamo raggiunto un importante accordo sindacale sulla fruizione e accesso dei locali mensa delle sede centrale a seguito dell’entrata in vigore delle nuove normative sul contrasto al Covid-19”. Accordo saltato questa mattina: “Il dirigente – spiegano i rappresentanti sindacali -, che è in partenza, ha deciso unilateralmente”. Ora i sindacati attendono un nuovo confronto con chi lo sostituirà.