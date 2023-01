In piazza Calenda cittadini e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato ad una manifestazione di solidarietà voluta da Marisa Laurito e sostenuta da decine di associazioni e collettivi nazionali.

Con la petizione on line “Donna, vita, libertà” un gruppo di cittadini chiede al governo iraniano la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati. I manifestanti reggono cartelli con le scritte “Giù le mani dall’innocenza”,

“They killed me in your silence”, “Stop violence”.

Al flash mob tenutosi a Napoli hanno preso parte musicisti, scrittori, giornalisti, attori, con diversi contributi artistici intorno al tema della libertà; fra questi Marina Confalone, Patrizio Rispo, Pegah Moshir Pour, Valeria Parrella, Gianni Valentino, Tommaso Primo.

Marisa Laurito ha letto alla piazza le motivazioni dell’iniziativa ed ha rivolto un appello ai principali rappresentanti delle istituzioni italiane invitandoli a prendere posizioni decise nei confronti del regime iraniano.