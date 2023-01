Incidente mortale intorno all’una di notte, della scorsa notte, al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, altezza Pontano.

Coinvolti uno scooter ed una panda. Nello scontro frontale il conducente, un ventenne dello Sri Lanka, ha perso la vita sul colpo.

Il passeggero trasportato, della stessa nazionalità, di 18 anni, è stato immediato trasportato in ospedale con l’autoambulanza del pronto soccorso. Il conducente della panda, un italiano ventunenne, e stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Intervenuta sul posto la Polizia Locale.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.