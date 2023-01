Presentato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino il 2° Memorial “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio” Coppa Regina Pacis, torneo amatoriale di calcio a 8 intitolato alla memoria dei due poliziotti scomparsi tragicamente in servizio.

Un’occasione per ricordare il loro sacrificio e per dare merito anche a tutti gli agenti di polizia che quotidianamente affrontano con coraggio e umanità le sfide e le difficoltà del loro compito.

Al torneo parteciperanno 36 squadre, con 650 atleti coinvolti e più di 150 partite da disputare. Il match di apertura si svolgerà il 21 febbraio, mentre la conclusione del torneo è prevista per il 28 maggio. Tra le novità di questa edizione, la finale della Supercoppa conclusiva tra i vincitori della categoria “Polizia” e quelli della categoria “Professional” si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nel corso della conferenza, sono intervenuti la presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, l’assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e l’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, che ha dichiarato: “Dopo gli scontri di ieri in autostrada tra sedicenti tifosi napoletani e romanisti, iniziative come queste ci ricordano quali sono i valori che lo sport deve trasmettere. Lo sport non è violenza, ma pace, unione e solidarietà e iniziative come queste vanno fatte sempre più spesso, coinvolgendo tutta la cittadinanza, con uno spirito più sano e diverso da quello a cui stiamo assistendo in questi giorni”.