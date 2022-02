“La guerra non è mai una risposta. La guerra non è mai dialogo, né ​ strumento di relazione umana. Esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale di Torre del Greco la più ferma condanna da ogni azione militare che in queste ore si sta consumando contro il popolo ucraino da parte della Russia.

È aberrante quanto sta accadendo, in considerazione oltretutto del particolare momento storico dal quale, non senza difficoltà, il mondo intero sta cercando di risollevarsi. È davvero impensabile, se non alla luce di vera propria follia umana, immaginare di mettere in campo attività belliche per danneggiare, ancora, intere comunità civili, con ripercussioni gravissime e danni economici e sociali catastrofici sull’intera collettività mondiale.

Mi unisco, pertanto, alle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ed esprimo a nome della città tutta la piena solidarietà allo Stato dell’Ucraina e alle sue popolazioni.

Questa Amministrazione, in sinergia con le forze sociali e proattive del territorio e dei territori viciniori ​ metterà in campo, all’occorrenza, tutte le più utili strategie e mobilitazioni per ribadire con ferma volontà il rispetto della pace e la garanzia del diritto internazionale”.

​Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.