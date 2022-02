Dalla scorsa notte gli occhi di tutto il mondo sono tutti puntati sul caso Ucraina-Russia. Cominciato, infatti, durante le ore notturne, l’attacco su larga scala da parte della Russia contro lo stato confinante.

Il Presidente russo Vladimir Putin in un messaggio televisivo ha spiegato di aver autorizzato “un’operazione speciale” in Ucraina per “smilitarizzare il Paese” e “proteggere il Donbass”. Putin ha inoltre avvertito che ci saranno “conseguenze mai viste se qualcuno interferisce”.

Chiare e tempestive le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi: “L’Italia condanna l’attacco”.

Sul caso di politica estera è intervenuto anche il sindaco della cittadina vesuviana di Ercolano, Ciro Buonajuto: “La storia non ci ha insegnato nulla! Le immagini che questa mattina arrivano dell’Ucraina fanno male. L’Italia sia al fianco di UE e Usa per fermare quanto sta accadendo”.

Intanto, stando alle notizie che arrivano al momento ci sono persone in fuga dalla capitale uraina, lunghe code di auto e tanti cittadini chiamati alle armi.