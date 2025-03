Ci sono luoghi che ormai da anni si attestano in cima alla lista delle preferenze quando si pensa di organizzare un viaggio in Italia.

Ormai da tempo, Roma, Firenze e Venezia non sono le uniche mete più gettonate.







Tra queste, ne spicca anche un’altra che offre un viaggio capace di trasportare il turista in mille viaggi in uno.

Già, mille viaggi perchè con una sola partenza è possibile visitare numerosi luoghi, situati tutti nel raggio di pochi chilometri.

Stiamo parlando di una città in particolare: Napoli che, accompagnata sempre anche da altre zone della Campania, si conferma ancora una volta la regina indiscussa del turismo.

La Regione campana sembra infatti esser finita, con grande orgoglio per i partenopei, nel mirino dei turisti: il capoluogo campano è tra i più gettonati in vista degli ormai prossimi Ponti di primavera.

Si prevede infatti che Napoli sarà presa d’assalto da turisti italiani e stranieri durante i weekend di Pasqua, 25 Aprile e Primo Maggio.

Un susseguirsi di arrivi di bagagli e valigie pronti ad affollare i luoghi turistici, i numerosi musei, le tante attività ristoratrici e le incantevoli vie della città e del centro storico.

Il tutto incastrato in un panorama di eventi che coinvolgono i turisti di ogni genere.

E non si tratta di turisti che arrivano a Napoli per la prima volta: in molti casi si tratta di ritorno per i tursti che a Napoli hanno lasciato il cuore e la mente.

Sì, perchè Napoli è una città che cattura e che richiama!

Ad attestarlo è il numero delle prenotazioni che si stanno registrando in questi giorni dalle strutture turistiche, come hotel e B&B, e dalle compagnie di trasporto, come treni ed aerei.

L’overbooking, stando alle richieste, non è solo per la città partenopea: è prossimo al tutto esaurito anche la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e le meravigliose isole di Ischia, Procida e Capri.

Di mira anche i siti culturali: il Parco archeologico di Pompei ormai da anni sta registrando, complice anche l’iniziativa del ministero ‘Domenicalmuseo’, più ingressi del Colosseo, da sempre uno dei luoghi più visitati in Italia.

Oltre a Pompei, brillano di luce propria anche gli scavi di Ercolano, le escursioni sul Vesuvio: insomma, una terra che ne ha per tutti i gusti e preferenze!

Ad attirare turisti da ogni parte del mondo, inoltre, c’è la vasta offerta di cibi che la città offre: dall’intramontabile pizza reperibile in ogni angolo delle cittadine campane ai dolci ed alla pasta cucinata in ogni modo.

Alcuni ristoratori e proprietari di strutture ricettive attribuiscono questo boom di prenotazioni anche all’effetto fiction: ormai la regione Campania appare in molte serie Tv che puntano l’attenzione anche sui panorami locali.

Tempi d’oro per Napoli e per la Campania in generale.