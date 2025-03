Dopo aver portato l’Italia nel mondo con il grande successo del Tour Mondiale 2023-2025, la Nave Amerigo Vespucci continua il suo viaggio per condividere con gli italiani le meraviglie scoperte lungo il suo viaggio.

Questa sua nuova avventura abbraccia 17 città, di cui 15 italiane, e vedrà la presenza del Villaggio IN Italia, già protagonista all’estero nella promozione delle eccellenze italiane e del Made in Italy.

Dopo esser stata di ritorno nella incantevole Trieste lo scorso weekend dell’1/3 marzo, la nave più bella del mondo sarà anche a Napoli.







Ecco le date da non perdere: dal 13 al 17 maggio il Vesuvio farà sfondo alla meravigliosa Nave.

Prima di approdare nel porto del capoluogo campano, la Nave Amerigo Vespucci viaggerà lungo la costa adriatica, facendo sosta in altre città come Venezia (27/31 marzo), Ancona (1/3 aprile), Brindisi (12/15 aprile), Taranto (16/22 aprile), Palermo (7/11 maggio).

Dopo la tappa partenopea, dove sono pronti ad accoglierla migliaia di cittadini e turisti, il viaggio proseguirà verso Genova (arriverà il 10 giugno 2025), risalendo il Mar Mediterraneo e facendo sosta a Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno.

Quello della Amerigo Vespucci non è solo un viaggio solo geografico, ma anche culturale ed emozionale, creando connessioni e rafforzando il legame tra l’Italia e le comunità internazionali.

Amerigo Vespucci è la nave più antica in servizio nella Marina Militare: costruita e allestita nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, è stata varata il 22 febbraio 1931 ed è entrata in servizio come Nave Scuola a giugno dello stesso anno, partendo a luglio per la sua prima campagna addestrativa in Nord Europa.

Il suo motto, “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito al celeberrimo scienziato e artista del Rinascimento Leonardo da Vinci, sottolinea l’importanza della perseveranza rispetto all’inizio di un progetto.

Durante le sue tappe sarà possibile salire a bordo e visitarla, previa prenotazione nominale.

Le visite sono gratuite e aperte a tutti, dalla durata di 25 minuti circa.

La visita alla Amerigo Vespucci non è guidata ma i membri dell’equipaggio saranno felici di rispondere a tutte le domande lungo il percorso.