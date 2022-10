Uno stadio pieno, due squadre convinte e motivate, tante emozioni: è stato questo il bilancio finale dell’evento “La Partita del Sorriso” tenutasi a Torre del Greco lo scorso 11 luglio 2022 e targato Associazione ‘Union’, presieduta da Ciro Torlo. Una kermesse che ha attirato anche in questa edizione 2022 la curiosità e la presenza di tanti spettatori ma che, soprattutto, ha centrato il suo obiettivo benefico e ha consegnato, come pubblicizzato dallo stesso Torlo, il ricavato della kermesse calcistica alle tre Associazioni interessate: “Gli occhi di Claudio” di Tommasina Pinna, “Uniti per la Vita” del prof. Nicola Florio e “Camminiamo insieme” del prof. Aldo Rivieccio.

Inoltre, come precisato dagli organizzatori, il ricavato verrà utilizzato anche per supportare i cittadini ucraini in guerra e le loro famiglie coinvolte, per spedire materiale sanitario e generi alimentari e per noleggiare bus da inviare alle frontiere per ospitare i profughi in Italia. Come fanno sapere i vertici della Associazione Union, anche nelle precedenti edizioni l’obiettivo principale è stato quello della solidarietà e del supporto alle associazioni che sul territorio si attivano tanto per il settore sociale e che lavorano bene.

Infatti, lo stesso presidente Torlo, in una nota stampa diramata all’indomani dell’edizione 2022, ha comunicato che “nel 2016, l’incasso della Partita del Sorriso fu devoluto all’associazione Onlus Il Gazebo Rosa, a favore delle donne e contro coloro che usano la violenza sui minori e per la distribuzione di dolci e giocattoli, a Natale 2016, a piazza Santa Croce di Torre Del Greco”.

Purtroppo sembrerebbe non essere andata così. Parole, queste di Ciro Torlo, che hanno trovato sconcerto e tanto stupore proprio in Rosa Visciano, Presidente della Onlus Il Gazebo Rosa.

Non è tardata, infatti, la precisazione dell’energica donna alla guida della Onlus corallina sul punto giunta in redazione: “Purtroppo – ha dichiarato a La Torre Rosa Visciano – non abbiamo avuto nessuna donazione come fu promesso, né traslazione di denaro sul nostro conto corrente, e, soprattutto, dallo scritto (il comunicato della Union con le dichiarazioni di Ciro Torlo. ndr) si percepisce quasi che alla nostra associazione sia stato devoluto l’intero incasso. Non abbiamo ricevuto nulla – ribadisce Visciano – ma il retrogusto di questa triste vicenda è lo screditare la nostra Associazione che spesso opera a titolo gratuito, con i nostri utenti, fruitori e volontari tutti. Stiamo già provvedendo – conclude la presidentessa de Il Gazebo Rosa – a fare chiarezza con tutti sulla vicenda”.

La Torre ha contattato più volte Ciro Torlo, presidente della Union, invitandolo a far chiarezza sulla ma ad oggi non abbiamo avuto alcun riscontro.

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea il 5 ottobre 2022, in edicola solo a Torre del Greco.