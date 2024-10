Per promuovere la tutela ed il benessere degli animali il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha designato Francesca Rusciano come nuova Garante per la Tutela degli Animali, con un decreto ufficiale. Questa figura, prevista dall’articolo 11 del Regolamento comunale per la protezione degli animali, ha il compito di garantire il benessere e la salvaguardia degli stessi.

La durata dell’incarico sarà pari al mandato del sindaco, a meno di revoche, e sarà svolto senza alcun compenso. “Francesca Rusciano, che possiede un’ampia esperienza nel campo della difesa dei diritti degli animali, è stata selezionata tra le undici candidature arrivate in risposta all’Avviso pubblico del 26 aprile scorso“, si legge in un comunicato ufficiale.







Dopo le collaborazioni avviate con l’Asl e i potenziamenti alla struttura della “Collina di Argo” per l’accoglienza dei cani, questa nomina rappresenta un ulteriore passo voluto dal sindaco Manfredi per promuovere il rispetto delle specie animali e l’adozione di misure per il loro benessere, in linea con una cultura sempre più diffusa che valorizza il rapporto tra l’uomo e il mondo animale.