Milano – Da Mediasetplay: Luigi Mario Favoloso: “Nina mi vuole distruggere. Non l’ho mai picchiata”.

Barbara d’Urso intervista Luigi Mario Favoloso dopo 30 giorni dalla sua scomparsa e le accuse di violenza domestica da parte dell’ex Nina Moric.

Dopo le accuse di violenze di Nina Moric e la denuncia di scomparsa (poi ritirata) della madre, Luigi Mario Favoloso parla per la prima volta nello studio di Live-Non è la d’Urso.

“Sono stato in nove nazioni. Mia madre non sapeva niente. Il 19 dicembre scopro una cosa terrificante: io ho capito di non avere più una famiglia, di aver perso Nina e Carlos. Ho capito di aver perso una cifra importante e un amico. Per questo sono andato via”, afferma l’ex concorrente del Grande Fratello, “Mia madre ha sbagliato tante cose. Non avrò più rapporti di nessun tipo con lei. Io non volevo essere trovato da Nina quindi sono andato via”.

Inoltre, Luigi Mario Favoloso replica alle accuse di violenza domestica dell’ex Nina Moric: “Sono tranquillissimo per quanto riguarda Carlos. Non sto mentendo. Sono circa settanta gli episodi in cui ho dovuto arginare delle situazioni per proteggere Nina. Cose per cui mi sono fatto male per proteggerla. Per proteggere Nina da se stessa, tante volte ho dovuto trattenerla e strattonarla”.

Barbara d’Urso fa vedere delle foto mandate da Nina Moric che mostrerebbero i risultati delle violenze. Luigi dichiara: “Quei lividi glieli ha fatti la madre. Nina mi vuole distruggere. Non vuole perdermi. Vuole continuare una relazione malata. Sono qua perché Nina mi ha denunciato. Io sono stato costretto ad arginare delle situazioni per proteggere lei. Non le ho mai dato un pugno o uno schiaffo”.

Nina Moric risponde a Luigi Favoloso

Le accuse reciproche continuano tra Nina Moric e Luigi Favoloso, tanto che l’ex showgirl condivide una sua foto con i lividi che Luigi le avrebbe provocato.

Nina Moric torna ad accusare l’ex compagno Luigi Mario Favoloso di maltrattamenti e percosse, dopo che quest’ultimo è ritornato in Italia per chiarire la sua posizione nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda domenica 26 gennaio.

Mentre Luigi Favoloso ha negato di aver picchiato Nina Moric, quest’ultima, che ha già depositato una denuncia contro il suo ex compagno, si sarebbe risentita di un’altra menzogna tanto da ricorrere al proprio profilo Instagram per condividere la foto dei suoi enormi lividi su un fianco.

Nina aveva già condiviso, sui suoi social, quelle che sarebbero prove risolutive contro l'ex, ma solo il Tribunale potrà sentenziare sulla vicenda: per ripercorrere tutta la storia, dalla scomparsa di Luigi alle accuse mosse da Nina Moric, vi invitiamo a cliccare sul video qui di seguito.