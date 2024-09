Un nuovo riconoscimento internazionale per l’Istituto Nazionale Tumori del Pascale di Napoli: è 47esimo nella classifica dei 50 migliori centri oncologici al mondo. Una scommessa raggiunta: l’anno scorso era 51esimo. In Italia, invece è al sesto posto mentre per quanto riguarda il Sud della Penisola, è il primo in assoluto.

La classifica è stata stilata da Newsweek, una delle riviste più autorevoli a livello globale; un primato che in Italia condivide soltanto con altre cinque strutture nei primi cinquanta posti.







Questo traguardo, che pone l’ospedale napoletano tra le eccellenze sanitarie mondiali, sottolinea l’importanza della struttura nell’ambito della ricerca e della cura del cancro, confermandola come un punto di riferimento non solo per l’Italia, ma per tutto il panorama medico internazionale.

“Un traguardo che ci impone di continuare con sempre maggiore impegno“ lo definisce il direttore generale del polo oncologico, Attilio Bianchi.

L’Ospedale Pascale è da decenni in prima linea nella lotta contro i tumori, con oltre 5.000 interventi chirurgici all’anno e una rete di collaborazione internazionale con altri centri oncologici.

Tra le eccellenze dell’ospedale vi sono programmi innovativi nel campo dell’immunoterapia e della genetica tumorale, che permettono di sviluppare terapie mirate e meno invasive per i pazienti. Inoltre, la struttura si distingue per l’impegno nella prevenzione e nella diagnosi precoce del cancro, con campagne di screening e sensibilizzazione che coinvolgono tutta la comunità campana.

Il Pascale è riuscito a inserirsi in una classifica dominata da strutture americane ed europee.