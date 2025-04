Torre del Greco. L’Associazione Pro Maresca è sempre attenta e continua a vigilare sullo stato dell’omonimo ospedale.







Gli attivisti, infatti, anche in questi ultimi giorni stanno cercando risposte ad alcune problematiche tuttora aperte che riguardano il nosocomio torrese. Nello specifico le postazioni delle ambulanze del 118 (al momento collocate nel Comune di San Giorgio a Cremano) e la redazione di una Carta dei Servizi, atta ad informare i cittadini dei servizi che ad oggi l’Ospedale Maresca può fornire.

Posto che, come noto, il bacino d’utenza del presidio è intorno a 150.000 cittadini (soprattutto di Torre del Greco ed Ercolano), il collocamento dei mezzi del 118 a San Giorgio rappresenta un disagio non di poco conto se si considera l’altissima densità urbana e la mole di traffico veicolare; più di una segnalazione, infatti, è stata resa nota in merito al ritardo notevole con cui l’ambulanza è giunta in soccorso di cittadini torresi vittime di incidenti e/o malori.

Inoltre la predisposizione e la pubblicazione di una Nuova Carta dei Servizi si rende uno strumento importante e indispensabile, affinché ogni persona rientrante nel bacino d’utenza del Maresca sappia esattamente cosa aspettarsi e cosa non circa l’accesso alle prestazioni sanitarie.

A tale proposito alcuni attivisti dell’Associazione (la sig.ra Cira Vitiello e il Presidente, dott. Giuseppe Rizzo) ci hanno riferito che verso la fine di febbraio 2025 si tenne una riunione presso la Direzione generale dell’ASL NA3Sud. Successivamente l’Associazione ha inviato formalmente al Direttore Generale dell’ASL Na3S, dott. Giuseppe Russo, una richiesta di informazioni per rendere operative le proposte formulate nell’ambito della succitata riunione.

In indirizzo alla suddetta mail anche i Sindaci di Torre del Greco ed Ercolano, Luigi Mennella e Ciro Bonajuto, nonché la Vicepresidente del Consiglio della Regione Campania, Loredana Raia.

In sintesi le proposte riguardano la predisposizione della Carta dei Servizi aggiornata, una possibilità di sopralluogo per conoscere lo stato di reale avanzamento dei “lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del vecchio padiglione”, la necessità di attivare (tra gli altri) un Servizio di Cardiologia h24, l’ampliamento dei posti letto e l’aumento delle unità mediche in forza al Pronto Soccorso, per garantire il fabbisogno minimo al bacino d’utenza.

L’Associazione, infine, dichiara la propria disponibilità ad un ulteriore incontro con le parti interessate, compreso il Ministero della Salute.

In queste ultime ore il Presidente dell’A. Pro Maresca ha sentito il nostro Primo Cittadino, Luigi Mennella, sulla questione ambulanze: il Sindaco ha garantito che farà il possibile per cercare una postazione sul territorio di Torre del Greco ( ad es. in Viale Sardegna), facendosi da tramite con la Direzione Sanitaria dell’Asl di pertinenza.

Marika Galloro