Negli sport, di squadra o individuali, raramente vi sono delle sorprese: i più forti vincono e non si discute! L’eccezione a questa regola è rappresentata dal calcio. Di rado, ma succede, anche l’ultima in classifica può avere la meglio su una compagine, sulla carta, di gran lunga più forte. Nei pronostici dei cosiddetti “esperti”, quest’anno l’Inter poteva (e doveva!) vincere tutto, dalla Coppa Italia, al campionato, persino la Champions.

Invece, sappiamo tutti quello che sta accadendo: per quanto attiene la Coppa nazionale, i nerazzurri le hanno buscate sode dagli “odiati” cugini milanisti: in Champions, sono attesi da un super Barcellona, e soltanto un miracolo potrà condurli all’agognata finale. Resta (speriamo di poter dire: restava!) solo il campionato, ma le due inopinate (per loro, ma graditissime per i colori azzurri) sconfitte col Bologna e con la Roma hanno consentito al Napoli di effettuare il tanto desiderato sorpasso in classifica, ad appena quattro giornate dal termine del campionato.







Tre punti di vantaggio… Sono pochi (in effetti, si possono recuperare in una sola partita) ma possono essere anche tanti… Se il Napoli affronterà con la sua consueta sapienza calcistica i rivali di turno – sulla carta ampiamente alla nostra portata – allora non ci sarà “trippa per gatti”!

Potremo intensamente gioire per il quarto scudetto, più che gradito, in quanto inatteso. Per adesso, festeggiamo degnamente l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions, obiettivo stagionale massimo, questo, dichiarato dai calciatori, dalla società e da mister Conte.

Ernesto Pucciarelli