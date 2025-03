Ancora un intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco a Torre del Greco, per mettere in sicurezza un edificio. Stavolta, a causa di calcinacci staccatisi da un cornicione di un palazzo storico, nella centralissima via Salvator Noto, in pieno centro cittadino. L’intervento, in corso fino a poco fa, è iniziato poco prima delle 20. Sul posto, oltre il corpo dei Vigili del Fuoco, anche i Vigili Urbani, che hanno prontamente interrotto il transito.

M.G: