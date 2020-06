Nasce per gli appassionati del calcio, in particolare per i tifosi del Napoli, un nuovo gioco on line, fatto apposta per mettervi alla prova: IndoviNapoli.

Si, vediamo se davvero siete degli esperti, dei conoscitori della storia della vostra squadra del cuore: il Napoli. O se dovete ripassare qualcosa.

Su www.latorre1905.it/indoviNapoli, oggi, verrà lanciato un quiz dove troverete domande sulle vostre squadre del cuore,

Troverete domande anche facili facili per poi passare a quesiti ben più difficili a cui dovrete rispondere in pochi secondi.

Eh sì… perché il tempo sarà un vostro nemico, se vorrete completare tutte le risposte per vincere la vostra partita!

Non preoccupatevi, vedrete che giocare sarà semplicissimo ma… difficile da indovinare: ecco perché si chiama IndoviNapoli!!

“Indovina quello giusto“, quello delle risposte esatte, direbbe il grande Mike Bongiorno, il re e maestro dei quiz!

Sei un vero tifoso del Napoli o un tipo da chiacchiere da bar?

Insomma amici e amiche sportive liberate la vostra passione e mettetevi alla prova!

Il quiz è gratuito sulla pagina online www.latorre1905.it/IndoviNapoli

Sono aperte anche le sezioni Quiz Calcio: Turris e Calcio! Ben presto verranno aperte altre categorie!

IndoviCalcio… per i veri intenditori!

Il nuovo gioco quiz online per gli appassionati di calcio.

Regolamento.

E’ possibile giocare online individualmente rispondendo alle domande sul calcio, i suoi eventi ed i suoi protagonisti.

In due minuti dovrai rispondere ad 8 domande casuali. La risposta esatta è una delle quattro opzioni proposte. Per rispondere basta cliccare sulla risposta ritenuta esatta.

Ad ogni domanda corretta viene attribuito un punteggio (+2 punti) e a seconda del risultato conseguito si acquisiscono diversi gradi