Una visita al Parco Archeologico di Ercolano e poi l’accoglienza in Comune per firmare il libro degli ospiti illustri. Sabato 6 maggio il principe El Hassan bin Talal di Giordania sarà nella città degli scavi per una visita istituzionale. A fare gli onori di casa il sindaco Ciro Buonajuto e il direttore del Parco Archeologico di Ercolano Francesco Sirano.

“Il fascino di Ercolano non ha confini. Sarà senza ombra di dubbio una giornata eccezionale e da ricordare. E’ per noi un onore ricevere la visita del principe da sempre impegnato nel favorire il dialogo interculturale e interreligioso, sui temi della coesione sociale e dell’ambiente. Temi quanto più che mai attuali. Mi auguro che proprio dalla nostra città possa partire un messaggio di dialogo e speranza” – afferma il sindaco Ciro Buonajuto.







Il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, dichiara di essere orgoglioso di poter accogliere una personalità di rilievo internazionale quale Sua Altezza Reale e di poter presentare un sito archeologico dall’importanza storica cruciale nella memoria e nella costruzione dell’identità culturale tramandata ai popoli contemporanei.

“Ercolano rappresenta in maniera incredibilmente attuale tanta parte della nostra storia. La visita di oggi evidenzia una delle linee programmatiche più marcate che stiamo attuando: la costruzione di rete, di comunità, di partecipazione, sia a livello locale sia a livello internazionale. Il Parco sta lavorando per restituire al pubblico di tutto il mondo un progressivo ampliamento della fruizione che condurrà la visita in tempi non lontani, con la conclusione dei lavori di manutenzione, messa in sicurezza e restauro fino alla Villa dei Papiri” – dichiara il direttore Francesco Sirano.