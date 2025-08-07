Ercolano – Sono i primi a dare il benvenuto e gli ultimi ad accompagnare lo sguardo di chi lascia il sito: i gatti del Parco Archeologico di Ercolano sono diventati, negli anni, una presenza simbolica e amatissima negli spazi di accoglienza dei visitatori. Non c’è turista che varchi i cancelli del Parco senza notare la loro elegante discrezione, e quasi nessuno riparte senza una foto ricordo con uno di loro.

Con grande piacere, come al Colosseo, anche il Parco Archeologico di Ercolano, annuncia ora che la colonia felina presente nell’area di accoglienza del sito è stata ufficialmente registrata presso l’ASL Napoli 3 Sud – U.O.S. Veterinaria A, Ambito 2, che ha offerto supporto tecnico e professionale fondamentale in questo percorso.

I gatti di Ercolano non sono semplici presenze: sono messaggeri silenziosi di bellezza e accoglienza, capaci di creare un legame immediato tra il luogo e chi lo visita. Il loro sguardo fiero, la loro quieta familiarità con lo spazio e il loro ruolo di “padroni di casa” li hanno resi nel tempo quasi parte integrante del Parco e un elemento distintivo dell’esperienza di visita.







“Da tempo accogliamo i cani al guinzaglio, promuovendo un’idea di visita rispettosa e inclusiva. La registrazione ufficiale della colonia felina è un passo ulteriore in questa direzione: riconosciamo nei gatti non solo una presenza affettuosa e discreta, ma anche parte del genius loci, capaci di rendere l’esperienza degli ospiti ancora più autentica e memorabile – dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco – Il nostro Parco ha sempre mostrato grande attenzione all’accoglienza, non solo delle persone ma anche degli animali che fanno parte del nostro contesto”.

Con questa registrazione ufficiale, il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il proprio impegno nella tutela responsabile della fauna presente sul sito e nella valorizzazione di una convivenza armoniosa tra patrimonio storico, natura e accoglienza.