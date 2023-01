E’ stata realizzata in un hangar di Los Angeles, in America, la pizza pronta entrata nel Guinnes dei primati per la sua versione e dimensione gigantesca.

In totale, sono stati 6.193 chili di pasta, 2.244 chili di salsa, quasi 4.000 kg di formaggio e 630.496 fette di salame: la pizza, infine, raggiunge quasi 1.300 metri quadrati.

A realizzarla è stata la catena americana Pizza Hut: i suoi addetti ai lavori hanno impiegato due giorni, dal 18 gennaio 2023 fino a ieri sera 20 gennaio, per eseguirla.

Infine, una volta tagliata, la gigantesca pizza è stata donata a fette ai bisognosi della zona di Los Angeles.