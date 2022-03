Palazzo Baronale si illumina di giallo e di blu. Da ieri sera, infatti, anche Torre del Greco ha espresso la propria solidarietà alle popolazioni ucraine, illuminando lo storico colonnato della sede amministrativa cittadina, con le tinte della bandiera ucraina.

Una volontà dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, per unire idealmente anche il sentimento di speranza di questo territorio alle tante città d’Italia, d’Europa e del Mondo strette nella comune invocazione e nell’unico grido di pace contro le azioni militari mosse dalla Russia all’ ex Stato Sovietico, per scongiurare il pericolo di un terzo conflitto mondiale.

“Sono giorni ed ore delicate – le parole del sindaco Palomba – quelle alle quali noi tutti ed il mondo intero stiamo assistendo, in continua e costante evoluzione.

E’ impensabile, nelle condizioni storiche contemporanee anche solo immaginare la possibilità di un conflitto mondiale che, per tutti, significherebbe distruzione totale. Le guerre non recano mai in sé un fondamento di giustezza, né di opportunità, e, nessuno può dirsi vincitore; si è tutti vinti.

Anche la nostra città, da sempre in prima linea nella lotta alla difesa delle libertà e dei diritti, ha voluto esprimere la sua condanna a quanto sta consumandosi contro le popolazioni ucraine con l’illuminazione della casa comunale. Un piccolo simbolo per dare luce alla Speranza. Sono necessarie azioni diplomatiche incisive per ricostituire la pace e ricomporre gli opportuni equilibri internazionali”.