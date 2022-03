La crisi bellica che vede coinvolti Russia ed Ucraina tiene tutti col fiato sospeso. L’incerto esito del conflitto nonché il bagno di sangue che sta generando a pochi passi dall’Italia e dall’Europa sta mettendo ansie nelle popolazioni.

Anche Torre del Greco si unisce alle richieste di pace, in Ucraina come altrove.

E’ previsto per domani sera, in piazza Santa Croce a Torre del Greco, un grande momento di preghiera per invocare la pace in Ucraina e per pregare contro tutte le guerre in atto nel mondo.

L’appuntamento è alle ore 18.15 per l’esposizione della venerata Immagine dell’Immacolata sul sagrato. Alle ore 19 è previsto il Rosario per la pace con tutte le comunità parrocchiali di Torre del Greco.