Anche quest’anno l’onda rosa del Giro d’Italia si ferma a Napoli: giovedì 15 maggio la sesta tappa della sua 108ª edizione, che sarà anche l’unica in Campania.

Il percorso – articolato su 226 km – partirà da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino al lungomare di Napoli dove è previsto il traguardo. La corsa costeggerà anche lo stabilimento automobilistico Fiat-Stellantis di Pomigliano ed il Parco Verde di Caivano, con l’omaggio degli atleti all’Istituto “Morano” simbolo, con la sua preside, di battaglie di legalità e di rinascita.

Nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti sono state illustrate anche le iniziative collaterali all’evento organizzate dalla Città Metropolitana con il coinvolgimento di istituzioni e associazioni del territorio.

In occasione della tappa di Napoli, in piazza del Plebiscito sarà allestito GiroLand, il Village dedicato al Giro – aperto dalle 13.00 alle 19.00 – con musica, animazione e momenti di intrattenimento per adulti e bambini.







La partenza è da Potenza in direzione Irpinia attraverso le montagne lucane con la lunga salite Valico di Monte Carruozzo seguita da una parte lungo una strada a scorrimento veloce.

Dopo l’ingresso in provincia di Napoli si susseguono gli abitati con i consueti ostacoli al traffico come rotatorie, spartitraffico, isole salvapedoni.

Gli ultimi 45 km sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati senza soluzione di continuità.

Fondo stradale buono con lunghi tratti di pavé in porfido in stato discreto.

Prima di entrare in Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada.

Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate.

Gli ultimi 3 km si susseguono con poche curve e una leggera salita su basolato seguita da 2 km perfettamente pianeggianti fino a via Caracciolo per finire sul rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto largo 9 m.