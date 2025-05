Domenica 11 maggio, la Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà tutta dedicata alla Festa della Mamma.

A partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 17:00, tantissimi laboratori e attività a tema, che i piccoli visitatori potranno condividere con le mamme e il resto della famiglia.

Scopri qui il programma della giornata: clicca qui







Ingresso omaggio per i bambini fino a i 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto (per ogni adulto pagante potranno accedere due minori di 14 anni).

I diversi laboratori sono pensati per bambini tra i 4 e i 13 anni e ogni bambino potrà prendere parte a massimo due laboratori.

Per partecipare alle attività è richiesta la prenotazione.

Per tutti i dettagli e per prenotare è possibile contattare tramite Whatsapp il numero 335 6422368.