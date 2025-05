Gli agenti dell’unità operativa Scampia della Polizia Municipale, in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno effettuato controlli su due esercizi pubblici con annessi corner per scommesse online, situati nella zona di Chiaiano.

Uno dei due locali è stato chiuso perché privo dei necessari titoli autorizzativi.

Inoltre, sono state elevate sanzioni per assenza della SCIA amministrativa, mancanza di autorizzazione per la tenda e per l’insegna pubblicitaria, occupazione abusiva di suolo pubblico e omessa differenziazione dei rifiuti.







In un’altra operazione, svolta in collaborazione con i medici veterinari dell’ASL Napoli 1, gli agenti hanno effettuato controlli riguardanti la corretta iscrizione all’anagrafe canina e la conduzione degli animali.

Due cittadini sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Sicurezza Urbana: il primo per aver condotto il proprio cane senza guinzaglio, il secondo perché sprovvisto degli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni.

Nel territorio della II Municipalità, in particolare in via De Deo e nelle strade limitrofe, gli agenti dell’unità operativa Avvocata sono stati impegnati nella rimozione di fioriere, catene e paletti collocati abusivamente sulla sede stradale.

L’intervento, condotto con l’ausilio del personale della Napoli Servizi, ha portato alla rimozione di 85 paletti, 78 metri di catene, oltre a vari accessori e suppellettili.

Infine, gli agenti dell’unità operativa Chiaia hanno svolto numerosi controlli nell’area di via Pontano, via Crispi, via Giordani, via Schipa, piazza Sannazaro, piazza Amedeo e corso Amedeo.

L’attività ha portato all’emissione di 42 verbali per diverse infrazioni e alla rimozione di 20 veicoli.